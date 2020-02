São Paulo tem 1ª suspeita concreta de coronavírus, e aguarda contraprova

O Ministério da Saúde informou, na noite desta terça-feira (25), que investiga um caso suspeito de coronavírus em São Paulo cujo primeiro exame deu positivo. Em conjunto com as secretarias estadual e municipal de São Paulo, a pasta aguarda agora o resultado da contraprova.

Trata-se da suspeita mais concreta até o momento no Brasil.

Segundo o ministério, o paciente é um homem de 61 anos, morador de São Paulo, que esteve na Itália, na região da Lombardia, no norte do país, no período de 9 a 21 de fevereiro. O homem viajava sozinho, a trabalho.

"Iniciou com sinais e sintomas (febre, tosse seca, dor de garganta e coriza) compatíveis com a suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). O paciente está bem, com sinais brandos e recebeu as orientações de precaução padrão", informou o Ministério da Saúde em nota.

As secretarias estadual e municipal de Saúde, de acordo com o texto, "estão realizando a identificação dos contatos no domicílio, hospital e voo [da Itália para o Brasil], com apoio da Anvisa junto à companhia aérea".



São Paulo tem 1ª suspeita concreta de coronavírus, e paciente aguarda contraprova. Reprodução



Segundo o ministério, o Hospital Israelita Albert Einstein registrou a notificação de caso suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) na tarde desta terça.

No atendimento, o hospital adotou todas as medidas preventivas para transmissão por gotículas, coletou amostras e realizou testes para vírus respiratórios comuns e o exame específico para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité), conforme preconizado pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Ainda segundo o ministério, com os resultados preliminares e seguindo o Plano de Contingência Nacional, o hospital enviou a amostra para o laboratório de referência nacional, Instituto Adolfo Lutz, para contraprova.

"Este processo de validação dos resultados está em curso e o Ministério da Saúde divulgará o laudo final da investigação oportunamente."

