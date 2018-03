Ruthie Ann Miles, atriz americana, sofre acidente e filha de 4 anos morre

Ruthie Ann Miles, atriz da série de TV “The Americans”, sofreu um grave acidente no Brooklyn, em Nova York. Um motorista, que supostamente ultrapassou o sinal vermelho, atingiu a atriz, que estava passeando com uma amiga. A filha de Miles, Abigail Blumenstein, de 4 anos, morreu no acidente. Outra criança de 1 ano, também morreu após ser atingida, segundo informações da polícia.

Miles, de 34 anos, está grávida de seu segundo filho. De acordo com a revista “People”, ela sofreu alguns ferimentos, mas seu estado é estável. Assim como as outras duas vítimas do atropelamento, que não tiveram os nomes divulgados. De acordo com informações da Reuters, Dustin Flores, representante da atriz, informou que o bebê de Miles passa bem.

O motorista que causou o acidente está internado em um hospital de Nova York, também estável. Ele não foi detido, mas as investigações sobre o ocorrido estão em andamento.

Segundo uma fonte da revista “People”, “Miles era uma mãe maravilhosa e colocava sempre Abigail em primeiro lugar, realmente dedicando todo seu tempo para estarem juntas. Elas eram inseparáveis”. A mesma fonte ainda afirmou que Abigail estava empolgada em se tornar a irmã mais velha.

Ruthie Ann Miles e a filha, Abigail (Foto: Reprodução/Go Fund Me)

A atriz Katie Holmes prestou uma homenagem e publicou uma mensagem em seu Instagram. “Muitas orações para Ruthie Ann Miles e sua família”.

Miles ganhou o Tony Awards em 2015 por sua atuação no musical da Broadway “The King and I (O rei e eu)”. Na série de TV “The Americans”, a atriz interpretava a imigrante coreana Young Hee Seong.

O Go Fund Me, site que arrecada fundos na web, está reunindo contribuições para a atriz e sua família.

