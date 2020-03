A secretaria estadual de saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta segunda-feira (9) cinco novos casos de coronavírus no estado, elevando o total para oito. Outras 123 pessoas ainda estão sendo checadas para o vírus.

Os novos pacientes são três homens, de 27, 42 e 70 anos, e duas mulheres, de 56 e 61 anos. Um reside em Niterói e os outros quatro na capital. Todos apresentam estado de saúde estável e estão em isolamento domiciliar.

Com sintomas como febre, tosse e mialgia, quatro procuraram a rede de saúde particular e um recebeu atendimento médico domiciliar. Os pacientes retornaram de viagens à Europa, onde visitaram países como Itália, Portugal e Espanha, entre os dias 3 e 5 de março.

"Reforço que, até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior", afirmou o secretário de saúde, Edmar Santos.





Rio de Janeiro confirma mais cinco casos do novo coronavírus, e total vai a oito. Reprodução

Do total de pessoas com infecção confirmada no Brasil, 17 são mulheres e 13 são homens.

A maioria veio de países da Europa, como Itália. O secretário-executivo do ministério, João Gabbardo dos Reis, afirma que o governo não tem planos de trazer brasileiros que estão no país. "Não existe no radar essa possibilidade", afirmou. "Temos de 70 mil a 80 mil brasileiros que moram nessa região [mais atingida]. Isso já explica tudo."

Questionado se há possibilidade de conter o vírus, o secretário Wanderson Oliveira afirma que o cenário ainda depende de análise.

"A Organização Mundial de Saúde diz que possivelmente será a primeira pandemia que temos capacidade de conter. Assim esperamos. Mas, se identificarmos que há transmissão comunitária por meio da vigilância de síndrome gripal, esse argumento não se sustentará por causa da natureza da doença", disse.

folhapress