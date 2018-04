Réus precisam provar incapacidade de pagar reparação de danos, diz promotora

A promotora do Paraná Marla Lurdes Blanchet, que atua na execução penal de presos da Lava Jato no Complexo Médico-Penal, diz que até agora os condenados da Lava Jato com os quais trabalha "não demonstraram a incapacidade absoluta" de pagar a reparação de danos.

Segundo ela, as defesas podem agilizar a venda de patrimônio por meio do leilão antecipado dos bens bloqueados, mas há casos em que os condenados tentam "salvar o patrimônio de qualquer forma".



Foto: Tânia Rêgo/EBC/FotosPúblicas



"O legislador quis com esse artigo [mostrar] que não basta só a prisão, pena corporal. Tem que ressarcir o prejuízo causado. A reparação do dano é fundamental. Senão, o crime pode compensar."

Em casos de leilões antecipados, se a condenação for revertida em cortes superiores, o dinheiro é devolvido a réu.

À reportagem os procuradores da Lava Jato no Paraná afirmaram que há como reparar danos com o patrimônio bloqueado, "bastando que a parte não se oponha à venda antecipada dos bens arrestados".

Folhapress