Regina Duarte diz sim a Bolsonaro e aceita chefiar Cultura

Depois de uma terceira reunião com o presidente Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte aceitou o convite para ser Secretária de Cultura do governo.



A informação foi feita à reportagem por auxiliares do presidente. A atriz será anunciada após acertar questões contratuais com a TV Globo.

Ao chegar ao Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira (29), Bolsonaro fez novas analogias com relacionamento para falar sobre as tratativas com a artista.

"Está tudo certo, está caminhando, ela está acertando as questões pessoais dela", disse.

Ele ainda brincou com jornalistas e disse que a relação entre eles estava na fase de proclamas.

Folhapress