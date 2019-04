Reforma no Palácio dos Bandeirantes custou R$ 1,9 milhão

O governador de SP, João Doria, determinou à Secretaria de Governo que envie os dados sobre a reforma que fez no Palácio dos Bandeirantes ao TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Assinada pela arquiteta Joia Bergamo, a obra estaria, segundo a assessoria do governador, abaixo do orçamento de R$ 9,5 milhões aprovado em uma licitação feita há cinco anos para a manutenção do Palácio dos Bandeirantes -até agora foram gastos R$ 1,9 milhão com a reforma.

Ainda segundo a assessoria, foram feitos reparos em goteiras, retirada de cupins, consertos em infiltrações, pintura, instalação de piso vinílico sobre taco e adequações da planta da antiga ala residencial, que virou o gabinete de trabalho de Doria, com paredes de drywall.

Um dos espaços do Palácio dos Bandeirantes (Foto: Divulgação / Governo de São Paulo)

A reforma vinha sofrendo questionamentos, entre outras coisas, porque seus custos não tinham sido ainda revelados.

Doria determinou então que ele fosse informado ao tribunal antes de eventuais questionamentos oficiais.

O governador ordenou também que as fotos de áreas que ainda não passaram por manutenção sejam publicadas no Portal do Governo.

Com isso, de acordo com a assessoria, "o governador quer garantir mais transparência aos atos do governo paulista". O Palácio dos Bandeirantes passa por manutenção "após dez anos sem intervenção no seu prédio".

FolhapressMônica Bergamo