Red Bull Racing No Encalço da Mercedes

A F1 continua a ser um dos esportes a motor com mais aficionados por todo o mundo. A edição do Grande Prêmio 2021, a duas corridas do fim, está ao rubro! Como não se via há alguns anos: ainda ser certezas quanto ao primeiro lugar na classificação de pilotos e na classificação de construtores.

A 72ª Temporada 2021 da F1

Se é fã da F1 veja aquias últimas novidades, o calendário em falta e as classificações, bem como outras informações dos melhores esportes do mundo.

A temporada iniciou no dia 28 de março, com o GP do Bahrein, passou em Abril por Itália e seguiu, em maio, para Portugal, Espanha e Mônaco. Azerbeijão, França e Áustria foram os países que se seguiram.

Julho ficou marcado pelo GP de Áustria e o GP de Inglaterra. A Hungria e a Bélgica receberam o evento em Agosto - uma viagem a quatro rodas pelo mundo!

Holanda, Itália e Rússia foram os anfitriões da prova em setembro, que seguiu em outubro para a Turquia.

Já no continente americano, o GP dos EUA aconteceu no dia 24 de outubro. E, ainda mais perto, o GP da Cidade do México e o GP de São Paulo, em novembro. Também em novembro, e pela primeira vez, a prova realizou-se no Catar.

Dezembro fica marcado pelas duas últimas provas: o GP da Arábia Saudita, no dia 5 de dezembro, e o GP de Abu Dhabi, no dia 12 de dezembro.

Classificação F1 2021

A duas corridas do fim da temporada, estes são os topos das tabelas de classificações:

● Classificação de Pilotos

Max Verstappen - Red Bull - 351,5 pontos

Lewis Hamilton - Mercedes - 343,5 pontos

Valtteri Bottas - Mercedes - 203 pontos

Sérgio Perez - Red Bull - 190 pontos

Lando Norris - McLaren - 153 pontos

● Classificação de Construtores

Mercedes AMG Motorsport - 546,5 pontos

Red Bull Racing - 541,5 pontos

Scuderia Ferrari - 287,5 pontos

Os pontos que faltam

Pela primeira vez, em anos, a equipe da Red Bull Racing poderá destronar a Mercedes, que tem vencido desde 2014 a F1. Recorde-se que a Red Bull, com motor Renault, ocupou o lugar cimeiro na lista de construtores, de 2010 a 2013.

No que respeita os pilotos, o inglês Lewis Hamilton liderou várias temporadas da F1, vencendo pela primeira vez em 2008. Depois disso, entre 2014 e 2020, à exceção de 2016 cujo vencedor foi Nico Rosberg, Hamilton foi sempre o campeão da F1.

Estará o reinado da Mercedes e de Hamilton prestes a chegar ao fim? São poucos os pontos que faltam para se descobrir

