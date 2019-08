Receita Estadual do Piauí paga R$ 23 milhões a 15 mil contribuintes

Os pagamentos de restituições se referem ao terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) 2019, além de residuais dos exercícios de 2008 a 2018.

A Receita Estadual do Piauí iniciou nesta quinta-feira (15) o pagamento de restituições do terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) 2019, além de residuais dos exercícios de 2008 a 2018.

De acordo com dados enviados pela Assessoria da Receita Federal em Teresina, somente no Piauí, o terceiro lote vai restituir $ 23.393.175,09 a 15.948 contribuintes. Para saber se a restituição foi liberada, as consultas podem ser feitas no site na Receita Federal. Além disso, há, ainda, um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta.

3º lote vai restituir R$ 23 milhões a 15 mil contribuintes no Piauí. Foto: Jorge Wesley





A restituição do IRPF vai ficar disponível no banco por um período de um ano. Caso o contribuinte não resgate nesse prazo, será necessário fazer o procedimento via internet, mediante o formulário eletrônico.

Entre aqueles que vão receber a restituição do terceiro lote estão: pessoas idosas acima dos 80 anos, que contribuiram entre 60 e 70 anos de idade. Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, além de pessoas cuja renda seja o magistério.

A Receita Federal divulgou ainda as datas dos próximos pagamentos do IR neste ano:

3º lote, em 15 de agosto de 2019;

4º lote, em 16 de setembro de 2019;

5º lote, em 15 de outubro de 2019;

6º lote, em 18 de novembro de 2019;

7º lote, em 16 de dezembro de 2019.

Até o último dia 30 de abril, prazo final para a entrega da declaração, a Receita Federal havia arrecadado quase R$ 31 milhões dos contribuintes no país. O órgão esperava arrecadar R$ 32 em declaração de Imposto de Renda 2019.

Ithyara BorgesEstagiário Jorge Wesley