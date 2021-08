Rayssa Leal, a fadinha do skate, vence etapa do Mundial de skate street

"Obrigada por tudo, amo todos vocês. Bora, Brasil", gritou a brasileira após a conquista em Salt Lake City. Havia várias bandeiras brasileiras espalhadas pelo local de competição e a torcida apoiou fortemente as compatriotas durante a disputa.



FOTO: SLS/Divulgação



venceu a etapa de Salt Lake City do. Com uma nota, a brasileira superou a japonesa Funa Nakayama e a holandesa Roos Zwetsloot e ficou com a primeira posição.Com apenas 13 anos, Rayssa vem da conquista dae teve grande apoio da torcida brasileira no local de competição. É a segunda vez que ela vence uma etapa da SLS. Outra brasileira na final, Pâmela Rosa terminou na quarta posição, somando 16.4.Rayssa Leal obteve um total de 21 pontos, três décimos a mais que Funa Nakayama, medalhista de bronze em Tóquio. A holandesa Roos Zwetsloot, que ficou na quinta posição na capital japonesa, conquistou a pontuação de 19.6 e chegou a sonhar com a segunda colocação.Com infomações da Agência Estadão

