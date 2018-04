Rapper britânico Kenny Vulcan desaparece no Rio de Janeiro

O rapper inglês Kenny Vulcan, de 20 anos, saiu de um estúdio de gravação na Barra da Tijuca com uma camisa do Flamengo, os cabelos recém-pintados de azul. Kenny é um estrangeiro albino de 1,80m, que dificilmente passaria despercebido no Rio de Janeiro. No entanto, ele está desaparecido desde a tarde da última sexta-feira, ao sair da Barra para a casa da namorada na Tijuca.

Foto: Arquivo pessoal / BBCBrasil.com

Às 17:41, sua namorada, a estudante Renata Lima, mandou uma mensagem pelo celular perguntando por ele. Às 22:02, perguntou, em aparente pânico: "O que aconteceu com o seu Instagram? Você está bem???". Renata constatou que as contas de Kenny nas redes sociais, nas quais era muito ativo, haviam sido misteriosamente deletadas de uma hora para a outra. "Liga o seu telefone, estou preocupada."

No dia seguinte, Renata registrou o desaparecimento do namorado na Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A polícia vem ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança e de trânsito para buscar traçar o trajeto de Kenny ao deixar a Barra. Na segunda-feira, divulgou um anúncio de "desaparecido" com a foto de Kenny, pedindo informações sobre seu paradeiro.

Parcerias musicais e ponta no filme de Spielberg

Rapper, ator e modelo, o inglês de 20 anos chegou ao Brasil em dezembro e vinha buscando parcerias e oportunidades profissionais para permanecer no país. Ainda pouco conhecido mas com participações promissoras, Kenny apareceu em videoclipes de artistas como James Blunt e Sam Smith e fez pontas em filmes como "Jogador Nº1", de Steven Spielberg, e "Animais Fantásticos: Os crimes de Grindelwald", escrito por J.K. Rowling, que será lançado no fim deste ano.

Kenny mora com a namorada, a estudante universitária Renata Lima, que conheceu no Tinder. Estava aprendendo a se virar na cidade apesar de não falar português. Na quinta-feira passada, teria trabalhado até tarde e dormido no local e saído por volta das 13h de sexta para voltar para casa.

A partir daí, não foi mais visto. Renata e a família perceberam que havia algo errado ao ver que as contas de Kenny nas redes sociais haviam sido deletadas.

Terra