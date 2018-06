Quina acumula e deve pagar mais de R$ 3 milhões no próximo concurso

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.702 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (12), em Pelotas (RS), foram os seguintes: 17, 44, 60, 61 e 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 3,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador



Quadra - 4 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 5.254,28



Terno - 3 números acertados - 5108 apostas ganhadoras, R$ 123,74



Duque - 2 números acertados - 126666 apostas ganhadoras, R$ 2,74



LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.874 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (12), em Pelotas (RS), foram os seguintes: 00, 01, 08, 13, 23, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 78 e 90. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 8 milhões.



Foto: Divulgação/Caixa

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador



19 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 36.634,96



18 números acertados - 145 apostas ganhadoras, R$ 1.421,19



17 números acertados - 1476 apostas ganhadoras, R$ 139,61



16 números acertados - 9372 apostas ganhadoras, R$ 21,98



15 números acertados - 40318 apostas ganhadoras, R$ 5,11



0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 164.857,35



TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.191 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (12), em Pelotas (RS), foram os seguintes: 14, 15, 40, 59, 63, 69 e 74. O time do coração é o Villa Nova/MG. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 7,6 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador



6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 66.621,36



5 números acertados - 148 apostas ganhadoras, R$ 1.286,12



4 números acertados - 3196 apostas ganhadoras, R$ 6,00



3 números acertados - 34736 apostas ganhadoras, R$ 2,00



DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.799 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (12), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 06, 13, 34, 44, 45 e 46;

2º sorteio - 05, 06, 16, 23, 38 e 41. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 450 mil.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores



Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras R$ 4.340,79



Quadra - 4 números acertados - 560 apostas ganhadoras R$ 79,72



Terno - 3 números acertados - 11272 apostas ganhadoras R$ 1,98



Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores



Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras R$ 3.516,04



Quadra - 4 números acertados - 678 apostas ganhadoras R$ 65,85



Terno - 3 números acertados - 11280 apostas ganhadoras R$ 1,97



Folhapress