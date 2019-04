'Quem tem minha senha tem confiança', diz Bolsonaro sobre rede social

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (5) que não é apenas ele quem tem a senha e publica em sua conta oficial nas redes sociais.



Bolsonaro não contou quem também opera as suas páginas, mas disse que confia e respalda todo conteúdo compartilhado.

"No meu Twitter, é responsabilidade minha. Quem tem minha senha tem minha confiança. Não sou eu que posto (algumas vezes), mas dou o aval", disse Bolsonaro, em um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Questionada pela reportagem recentemente, a assessoria de comunicação do presidente vinha se negando a informar se mais alguém, além de Bolsonaro, tem a senha de suas redes sociais.

Nos três primeiros meses de mandato, Bolsonaro criou polêmicas quando, por exemplo, divulgou vídeo com imagens obscenas e compartilhou crítica enviesada a uma repórter.

Segundo o presidente, o que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) publica em suas redes sociais é de responsabilidade dele, não do Palácio do Planalto.

"O que meu filho posta é responsabilidade dele. Ali é liberdade de imprensa pura. Não é canela. É pescoço para baixo", disse.

A queda do advogado Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral, em fevereiro, ocorreu após o vereador tê-lo chamado de mentiroso pelo Twitter em meio ao escândalo das candidaturas de laranjas do PSL, revelado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Folhapress - Foto: Marcos Corrêa/PR/Agência Brasil