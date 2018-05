Queda de helicóptero no mar da Barra da Tijuca deixa um morto

Um helicóptero com quatro pessoas a bordo caiu no mar na altura do Posto 4 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (09). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave morreu no local e outras três pessoas, que ficaram feridas no acidente, foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. Segundo a avaliação preliminar dos socorristas, nenhuma delas corre o risco de morrer.



Ainda de acordo com os bombeiros, a equipe de resgate tentou reanimar o piloto na areia durante 30 minutos, mas não foi possível salvá-lo.



Bombeiros retiram uma pessoa do mar Foto: Radar Brasil



A queda aconteceu a cerca de 150 metros de distância da areia. Com a correnteza, a aeronave foi levada do Posto 4 até o Posto 5, mais perto do Recreio dos Bandeirantes, antes de começar a afundar. Os bombeiros foram acionados às 11h19. Cerca de 28 homens trabalharam no socorro, entre eles dez salva-vidas e 18 bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra. Para facilitar a mobilização da equipe de resgate, uma pista da Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra, foi fechada.

Uma foto que circula em redes sociais mostra uma vítima sendo retirada da água pelos salva-vidas. Vídeos publicados por moradores daquele trecho da orla também mostram a ação de resgate.

De acordo com o registro da aeronave no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero, modelo 206B, está registrado como propriedade da Mapa Empreend. e Participações Ltda. Foi fabricado em 1980, tem peso máximo de decolagem de 1,452 tonelada e carrega até quatro pessoas. A categoria de registro é para serviço aéreo privado. A situação de aeronavegabilidade constava como normal e a inspeção anual de manutenção era válida até 14/06/2018. O certificado de aeronavegabilidade vale até 2020.

Em redes sociais, algumas pessoas comentam o que aconteceu:

"Helicóptero acabou de cair na porta de casa. Quase filmei a queda. Foi na Barra da Tijuca, em frente ao Posto 4".

"Helicóptero caiu no mar da Barra, meu Deus tomara q todos saiam ilesos".

"Um helicóptero caiu no posto 4 da Barra. Chocada com as imagens"

Extra