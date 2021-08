Projeto abre inscrições para cursos gratuitos com foco na terceira idade

Aos 80 anos o jornalista Boris Casoy compartilhou que se dedicará também a uma antiga paixão: cuidar dos animais. Com 65 anos de carreira dedicado ao jornalismo, o renomado profissional anunciou a inscrição no graduação de Medicina Veterinária. O caso de Casoy é um exemplo de que nunca é tarde para começar a estudar e se dedicar a algo que se ama.

Na Faculdade de Petrolina (Fecape), por exemplo, há cursos on-line e gratuitos oferecidos dentro do projeto Faculdade da Terceira Idade (FATI) para estudantes acima de 50 anos. Alguns deles estão com inscrições abertas até o dia 27 de agosto, através do formulário eletrônico.

Foto: Agência Educa Mais Brasil

Para participar, é necessário que os candidatos possuam formação escolar em nível fundamental ou equivalente e que tenham disponibilidade de tempo para o horário das aulas remotas.

Estão sendo ofertadas, ao todo, 30 vagas gratuitas para os módulos de Direito, Inclusão Digital, Finanças Pessoais, Saúde, Espanhol, Inglês, Musicalidade e Criatividade, Alfabetização e Letramento. A iniciativa tem como objetivo estimular a inserção de idosos no ensino superior. O início das aulas virtuais está previsto para o dia 20 de setembro.

De acordo com a FATI, essa é a terceira turma com aulas on-line no período da pandemia de Covid-19. Para a coordenadora do projeto, Thereza Christina, a experiência de realizar os módulos dos cursos de forma virtual foi uma opção para atender idosos que não querem parar de estudar e seguir com o programa.

“Tendo em vista o distanciamento social desta faixa etária, realizamos esta experiência que foi benéfica e resolvemos continuar executando. Não vemos a hora de poder voltar ao presencial, mas só retornaremos quando existir a possibilidade de segurança para esses alunos", afirma.

Estude com bolsas de estudo EAD

Se o desejo é aprofundar o conhecimento em um curso com maior duração, a exemplo de uma graduação, é possível encontrar valores mais conta. O Educa Mais Brasil oferece 70% de descontos nas mensalidades em parceria com diversas instituições do país.

Além do ensino superior, você encontra bolsas em cursos técnicos, idiomas, profissionalizantes, preparatórios para Enem e concursos, EJA e Educação Básica. Confira as oportunidades disponíveis e realize sua inscrição gratuita.

Compartilhar no

Agência Educa Mais Brasil

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!