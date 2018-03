Procissão reúne católicos em Aparecida para relembrar calvário de Cristo

A Sexta-Feira da Paixão começou com uma procissão que reuniu de católicos no Morro do Cruzeiro em Aparecida (SP). A cidade abriga o maior templo católico do país e deve ser o destino de 40 mil romeiros nesta sexta-feira (30). (veja vídeo acima)

A concentração de fiéis começou antes das 5h. O morro tem 900 metros de extensão e 83 metros de altura. Em 1925 o local teve uma cruz de 23 metros de altura cravada no cume e virou ponto de peregrinação. A primeira celebração religiosa oficial aconteceu no local em 1948.

Em oração, os romeiros relembraram o calvário de Jesus Cristo e acenderam velas para agradecer graças alcançadas. Este fim de semana é considerado o período mais importante no calendário da Igreja Católica

"A igreja recomenda hoje como um dia de jejum e penitência, um dia de intensificar a oração. Podemos dizer que também hoje é um doa de silêncio, aquele silêncio interior, olhar mais para si mesmo", disse o padre Eduardo Ribeiro, prefeito de igreja do Santuário Nacional.

A caminhada dos fiéis durou cerca de 1h30. Na subida do morro, painéis feitos de cimento representam os últimos momentos da vida de Jesus.

Católicos sobem o Morro do Cruzeiro em penitência nesta Sexta-Santa em Aparecida (Foto: Wilson Silvaston/DivulgaçãoArquivo pessoal)

Programação

Na Sexta-Feira Santa não há missas na Igreja Católica. Às 9h será celebrado, no altar central da basílica, o teatro e a meditação da Via Sacra.

Ao 12h será a celebração do serão das sete palavras, que rememora as últimas falas de Jesus, quando estava sendo crucificado.

Às 15h ocorre o principal momento do dia, com a celebração da Paixão de Cristo, seguida, às 16h30, da procissão do Senhor Morto.

Fiéis se reúnem em oração no ponto mais alto do Morro do Cruzeiro (Foto: Wilson Silvaston/Arquivo pessoal)

