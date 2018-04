Polícia prende 3 pilotos e apreende helicóptero em apuração de tráfico

Polícia Civil apreendeu, nesta quarta-feira (25), um helicóptero que é utilizado por uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do país. A aeronave estava preparada para o transporte de drogas em um hangar na cidade de Arujá, na Grande São Paulo.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo, José Eduardo Jorge, três pilotos foram presos. Inicialmente, a Polícia Civil havia informado que quatro pessoas tinham sido presas.

Foto: Reprodução/TV Globo

Dentre os presos, estava o piloto Rogério Almeida Antunes, preso também em 2013, no Espírito Santo, com mais de 400 quilos de cocaína num helicóptero da empresa do então deputado estadual de Minas Gerais Gustavo Perrela (SD). Na época, cinco pessoas foram condenadas por tráfico de drogas. A Polícia Federal concluiu que Perrella não tinha ligação com a droga.

Segundo a polícia, a aeronave está registrada no nome de um homem chamado Fábio, que ainda não foi localizado. O helicóptero chegou na terça-feira a Aruja para uma manutenção numa oficina.

G1