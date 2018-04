PM e estudantes da UnB entram em confronto na Esplanada

Um protesto de estudantes da Universidade de Brasília (UnB) no Ministério da Educação terminou em corre-corre, tiros de balas de borracha e bombas de gás por volta das 12h30 desta quinta-feira (26), após um confronto com a Polícia Militar (veja vídeo acima).

Quatro pessoas foram levadas para a 5ª Delegacia de Polícia por desacato, incitação e desobediência. Uma delas, ferida, foi encaminhada a um hospital do centro da capital.

Entre os objetos apreendidos pela PM, estavam um canivete, uma faca pequena de cozinha, duas tesouras, casacos, sprays, uma garrafa de vinagre, leite de magnésia, lenços e um soro fisiológico. A Polícia Civil não permitiu que os estudantes e os itens fossem fotografados pelo G1.

Polícia Militar atira bomba de gás em protesto de estudantes da Universidade de Brasília (UnB) no Ministério da Educação (Foto: G1)

Um vídeo gravado de dentro do Ministério da Educação (veja abaixo) mostrou o momento em que o conflito começou. Os estudantes estavam parados havia, ao menos, 30 segundos quando foi ouvido o barulho de bombas de efeito moral e disparos de balas de borracha.

Manifestantes da Universidade de Brasília enfileirados na via de acesso ao Ministério da Educação, em frente à cavalaria da Polícia Militar (Foto: Luiza Garonce/G1)

A reportagem do G1 testemunhou o momento em que os estudantes estavam enfileirados, com máscaras e placas de madeira, na via de acesso ao ministério, a cerca de 20 metros de distância da tropa de choque da PM. Os alunos cantavam em coro que os policiais estavam "do lado errado" quando um militar lançou uma bomba na calçada.

Já o porta-voz da PM, major Michello Bueno, disse que "os estudantes fizeram uma linha e foram para cima dos policiais com escudos feitos de tapumes, pedras e paus". Segundo ele, "a tropa teve de dispersar os estudantes, e houve um confronto por causa dessa situação".

Dispersão

Depois do primeiro confronto, a PM avançou sobre os alunos a pé e com a cavalaria, lançando bombas. O movimento foi dispersado até chegar à Rodoviária do Plano Piloto. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre outros feridos.

Homem é detido por PMs durante protesto de estudantes da UnB

Também nesta quinta (26), um protesto com cerca de 1,5 mil indígenas fechou os dois sentidos do Eixo Monumental. Neste, não houve confronto.

Histórico

É a segunda vez neste mês que os alunos da UnB e a PM se desentendem na Esplanada dos Ministérios. No dia 10, três alunos foram detidos – um por desacato, um por dano ao prédio e outro por pichação. Manifestantes foram agredidos, policiais militares usaram spray de pimenta, uma vidraça do MEC foi estilhaçada e as seis faixas do Eixo Monumental, sentido Rodoviária, foram fechadas.

A reitoria da UnB está ocupada desde o último dia 12 por cerca de 500 alunos que protestam contra a crise financeira que a universidade enfrenta. O grupo afirmou que a queda no orçamento foi causada, entre outras razões, pela PEC 55, que limita os gastos federais à inflação do ano anterior.

