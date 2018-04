Playboy não será mais vendida nas bancas no Brasil e terá edição anual

A revista "Playboy" deixará de ser vendida nas bancas no Brasil e terá apenas uma edição anual para colecionadores, segundo informou os atuais editores.

Em comunicado, a PBB Editora, que detém os direitos de publicação da revista há 2 anos, afirmou que o mercado de revistas impressas "atravessa uma crise sem precedentes" e necessita de uma "readequação ao mundo digital junto aos leitores e anunciantes".

Capa da primeira edição de retorno da Playboy, de abril de 2016, com Luana Piovan (Foto: Reprodução)



Segundo a PBB, a edição de Verão, lançada no final de 2017, foi a última impressa no modelo antigo. "A PBB Editora Ltda informa que reduzirá a publicação da edição imprensa a um exemplar de colecionador por ano - que será on demand, ou seja, números limitados impressos por encomenda", destacou.

Relançada no mercado editorial brasileiro em abril de 2016, a Playboy começou como uma publicação mensal e logo na sua 3ª edição se transformou em uma publicação bimestral. Desde março de 2017, a tiragem passou a ser trimestral.

Lançada no Brasil há quase 43 anos, a revista Playboy deixou de circular em dezembro de 2015, após a Editora Abril decidir deixar de publicar a revista, e retornou através da PBB Entertainment – empresa criada pelo fotógrafo de moda André Sanseverino e os empresários Marcos de Abreu e Edson Oliveira.

Confira a íntegra da nota divulgada pelos atuais editores:

"A PBB Editora Ltda informa que reduzirá a publicação da edição imprensa a um exemplar de colecionador por ano - que será on demand, ou seja, números limitados impressos por encomenda.

Assim sendo, a edição de Verão, lançada no final de 2017, põe fim a era da revista na banca e abre espaço para empenharmos nosso trabalho em outras frentes.

A PLAYBOY é uma marca com várias décadas, mas também é uma marca dos tempos atuais. O mercado de revistas impressas atravessa uma crise sem precedentes ao redor do mundo e necessita de uma readequação ao mundo digital junto aos leitores e anunciantes", declara Marcos de Abreu, presidente da marca no Brasil."

Capa da 'Playboy' com a modelo Fluvia Lacerda em edição especial para colecionadores (Foto: Divulgação/Facebook/Fluvia Lacerda)

G1