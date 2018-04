PF pede transferência de Lula e diz que prisão já custou R$ 150 mil

A Superintendência da Polícia Federal de Curitiba pediu à Justiça a transferência de Lula para "um estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena imposta".

Em ofício endereçado à juíza Carolina Lebbos, da execução penal, os policiais afirmam que os transtornos causados pela presença do ex-presidente na carceragem da PF são inúmeros, e os gastos para mantê-lo, muito altos.

Fachada da sede da PF em Curitiba (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

De acordo com o documento, "tem-se uma perspectiva de gastos de R$ 300 mil" no mês com diárias de policiais, passagens e deslocamentos de pessoal de outras unidades para reforçar a segurança da superintendência. Em cerca de 15 dias, já foram gastos R$ 150 mil.

Os delegados afirmam ainda temer a proximidade do 1º de Maio, Dia do Trabalhador. "Diante da circunstância da prisão do ex-presidente, todos os movimentos sociais e de trabalhadores estão se organizando para trazer para Curitiba o evento principal do feriado. Fala-se em uma concentração de até 50 mil pessoas."

Presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann afirmou que não cabe ao PT definir o lugar para o cumprimento da pena, mas que não querem que Lula vá para um local mais isolado.

"Eles querem levar para onde? Queriam trazer para Curitiba e agora não dão conta da grandeza do presidente?", questionou.

Gleisi ressaltou que haverá movimentação política em qualquer lugar em que Lula ficar instalado. "Ele é muito grande para ficar preso."

FolhapressMônica Bergamo