A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de sua participação no campo de Manati, concessão de produção marítima em águas rasas localizada na Bacia de Camamu, na Bahia. A operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a maximização de valor para os seus acionistas.



Petrobras inicia venda do campo de Manati, na Bacia de Camamu (BA).



O campo de Manati localiza-se a uma distância de 10km da costa do município de Cairú, Bahia, em lâmina d’água entre 35 e 50 metros. O campo iniciou sua operação em 2009 e sua produção média em 2019 foi de 105 bpd de condensado e 1.269 mil m3/dia de gás, através da plataforma fixa PMNT-1, que envolve uma estrutura submarina composta por 6 poços produtores de gás.

A Petrobras é a operadora do campo, com 35% de participação, em parceria com a Enauta Participações (45%), Geopark Brasil E&P de Petróleo e Gás Ltda. (10%) e Brasoil Manati Exploração Petrolífera Ltda. (10%).

Ascom