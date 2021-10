Petrobras aumenta preço do diesel em 9,15%; gasolina sobe 7% nesta terça-feira (26)

A Petrobras anunciou na manhã desta segunda-feira (25) um novo reajuste nos preços dos combustíveis, a partir de amanhã (26), nas refinarias. O aumento será de 7% para a gasolina e de 9,15% para o diesel.



Com o reajuste, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um reajuste médio de R$ 0,21 por litro (7,04%). Já o litro do diesel A passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,28 por litro (9,15%).

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Com os novos valores, a parcela da Petrobras no valor do litro de gasolina pago pelos consumidores nos postos passará a ser de R$ 2,33, em média. Já no caso do diesel, a parcela da estatal será de R$ 3,34.

Os reajustes ocorrem em meio a reclamações de distribuidoras regionais e importadores de que a Petrobras vem praticando preços abaixo da paridade internacional e em meio a ameaças de greve por parte dos caminhoneiros.

“Esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras”, disse a estatal.

Em nota, a petroleira destacou que os reajustes mostram o compromisso da companhia com a prática de preços competitivos, em equilíbrio com o mercado.

Os reajustes, segundo a empresa, refletem em parte a valorização internacional do petróleo, em meio à oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial, e em parte a taxa de câmbio.

Compartilhar no

Estadão Conteúdo

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!