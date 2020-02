Mesmo com confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, a OMS (Organização Mundial de Saúde) assegura que não há necessidade de se fazer uso indiscriminado de máscaras médicas. Porém, o órgão adverte que a população deve fazer a higiene correta das mãos para evitar contaminações em geral -como gripes comuns, por exemplo.

Segundo a OMS, pessoas que não apresentam sintomas da doença ou que não tiveram contato com infectados só devem usar máscara se forem atender alguém com suspeita de contaminação pelo coronavírus. Quem esteve com pacientes suspeitos e apresentar sintomas como tosses e espirros deve utilizar as máscaras para evitar a propagação. Em situações como essa, é necessário procurar um serviço de saúde.

A OMS adverte que o uso das máscaras somente é eficaz se combinado com medidas de higiene, como a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou a desinfecção com álcool gel. Também é necessário aprender como colocar e descartar os equipamentos.



Pessoas sem sintomas de coronavírus não precisam utilizar máscaras. Reprodução



MÁSCARAS MÉDICAS

Como usar:

- Antes de colocar a máscara, é fundamental que se higienize corretamente as mãos com água e sabão ou álcool gel;

- Cubra a boca e o nariz, certificando-se de que não há espaços entre o rosto e a máscara;

- Evite tocar a máscara enquanto a usa. Se isso acontecer, lave as mãos com água e sabão ou utilize álcool gel;

- Quando a máscara estiver úmida, troque-a;

- Nunca reutilize a máscara.

Como retirar:

- Tire a máscara por trás (não toque na parte da frente);

- Descarte a máscara em um recipiente fechado;

- Após a retirada, lave as mãos com água e sabão ou faça a higienização com álcool gel.

Folhapress