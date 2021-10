Palestras online - como melhorar a sua apresentação e convencer o público

O mundo está repleto de oportunidade para quem tem interesse, recentemente publicamos uma matéria relatando as diversas vagas em cursos de curta duração oferecidos a brasileiros por universidades nos EUA, no entanto, a dificuldade em falar em público, seja na sua língua nativa ou em outro idioma acaba por limitar algumas pessoas mais acanhadas.

É muito comum se deparar com alguém que sente dificuldade em apresentar-se diante ao público, seja em palestra ao vivo ou até mesmo virtuais, acarretando sintomas como falta de fôlego, náuseas, sudorese, tremor na voz, dentre outras condições agravadas devido o excesso de ansiedade da ocasião.

Tal sentimento é intitulado de glossofobia, ou seja, a fobia de falar em público, porém, assim como qualquer outro problema de pânico, o medo de enfrentar o público também pode ser contornado.

Ainda que você não sinta tamanha dificuldade em falar em público, mas tem consciência que a apresentação das suas palestras online podem melhorar, confira abaixo algumas dicas para facilitar este processo:

Inicie e termine a sua apresentação de maneira forte

Iniciar a sua apresentação de maneira forte faz com que você conquiste a atenção da plateia logo no primeiro contato, assim como ao finalizar de tal modo você consegue sobrepor qualquer falha e criar uma memória marcante.

Há diversas técnicas para adicionar força ao início ou ao término da apresentação, como, por exemplo, fazendo uma piada, solicitando que as pessoas façam algo, ou, até mesmo, ilustrando o seu comentário com algumas anedotas.

Tenha controle total do seu material de apresentação

Normalmente, ao apresentar uma palestra é usual que o interlocutor possua um material de apoio, que costuma ser apresentado através de slides. É importante que este e tenha total domínio de todo material apresentado.

Para criar um conteúdo atrativo e que seja de simples assimilação, utilize as soluções propostas por um criador de slideshow que seja totalmente online, como, por exemplo, o InVideo, que possui uma interface que otimiza todo o processo de criação do que deve ser escrito em cada slide, e dando a possibilidade de criar um vídeo interativo com o conteúdo..

Não incorpore um personagem, apenas seja você mesmo

É muito usual um palestrante buscar referências em algum interlocutor que ele admire e tenha pleno controle da plateia, no entanto, ao menos que você seja um exímio ator, incorporar elementos que não fazem parte da sua realidade e personalidade em uma apresentação faz com que você se perca mais facilmente.

Por isso, mesmo que você tenha as suas inspirações, apenas seja você mesmo diante do público e deixe que eles possam se encantar com uma apresentação real.

Tenha sempre o controle do ritmo da palestra

Como você é o interlocutor, é de sua responsabilidade ditar o ritmo da apresentação, que seja com o seu tom de voz. Para te auxiliar neste processo, tenha em mente que falar de forma tranquila e pausadamente transmite a sensação de autoconfiança para o público, assim como, eventualmente, baixar o seu tom de voz ao final das frases cria uma sensação de controle e poder.

Caso você se sinta nervoso e acredita que, por algum motivo, está perdendo o controle da palestra, lembre-se de focar na sua respiração, de maneira tranquila, puxando o ar pela boca e exalando pelo nariz, assim você consegue reduzir os batimentos cardíacos, se acalmar e voltar ao controle da situação.

