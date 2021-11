Os 3 Melhores Curso de Violão Online do Brasil

Aprender a tocar violão é um sonho distante para muitas pessoas, e isso acontece porque muita gente acredita quem quem toca, já nasce com esse dom.

Tudo Balela! Para tocar violão você não precisa ter dom ou até mesmo facilidade para aprender as técnicas. Claro, óbvio que isso ajuda e facilita o processo.

Mas o verdadeiro segredo para quem quer se tornar fera no instrumento de cordas, é simples! Basta se matricular em um bom curso de violão. E não é qualquer curso não!

Tem que ser um bom curso de violão para iniciantes. Com o curso certo é super possível seguir aprendendo a tocar violão do zero

Um bom curso de violão completo tem potencial para te levar longe! Por isso, pensando em te ajudar, separei aqui, os 3 melhores curso violão online da web. Aqui nesse artigo você também vai conferir um curso de violão completo grátis.

Conheça 3 Melhores Curso de Violão Online do Brasil

Curso Heitor Castro

O curso de violão Heitor Castro é um dos mais didáticos da web. E não é pra menos, o curso foi criado pelo próprio Heitor, que é um musicista brasileiro que possui um currículo com mais de 30 anos de experiência.





Eu diria que a metodologia utilizada por ele tem potencial para fazer até mesmo as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, aprenderem em um curto espaço de tempo.

Além de trazer uma linguagem simples e objetiva, o curso Heitor Castro é ideal para você que não curte aulas longas e enroladas.

Outro ponto super positivo é que se você trabalha e estuda o curso Heitor Castor é perfeito para você.

Principalmente se você tem o sonho de seguir aprendendo a tocar violão em um curto espaço de tempo. Heitor Castro trás curso de violão completo para você.

Fórmula Violão

Outro curso de violão que tem alto índice de aceitação da internet é o Fórmula Violão, que tem como base método como aprender a tocar violão.

Através dele você tem a oportunidade de aprender a tocar violão em 7 dias, ou seja, você aprende como tocar violão rápido e fácil.

A fórmula como aprender a tocar violão já capacitou mais de 10 mil pessoas de diferentes faixas etárias e o mais incrível é que através do curso é super possível aprender como tocar violão em 7 dias

Desmistificando a ideia de que para aprender a tocar violão você precisa ser criança ou adolescente. O curso tem o depoimento de vários alunos com 20, 30, 50 anos de idade que conseguiram tocar violão em um curto espaço de tempo.

Aulas de Violão do Zero

O curso de aulas de violão do zero é perfeito para quem gosta de aprender algo novo com didática, com mais de 500 mil inscritos o curso possui mais de 198 arranjos. Hoje, o curso tem centenas de alunos matriculados, que estão nesse exato momento aprendendo a tocar violão e mais de 15 mil alunos satisfeitos.

O curso tem um módulo todo voltado em aula de violão para iniciante. Esse processo faz com que o aluno não crie desculpas para não aprender.

O idealizador do curso acredita que inserir no curso aulas de violão para iniciante passo a passo é uma forma de incentivar o público um pouco mais experiente a também querer tocar o instrumento.

Qual o melhor Curso de Violão Online do Brasil?

O curso Heitor Castro é um dos mais vendidos da nossa lista. Contudo os três cursos mencionados no artigo são excelentes e possuem uma quantidade significativa de alunos que entenderam a metodologia de como aprender a tocar violão.

Outro ponto crucial é que além de ser possível aprender um novo instrumento online

É possível Aprender Escolhendo o Melhor Curso de Violão Online do Brasil?

Claro! Mas é óbvio que é necessário ter força de vontade e disciplina. Os alunos que tiram no mínimo 30 minutinhos do seu dia para se dedicar ao curso, conseguem aprender em tempo hábil.

7 Fatores Que Facilitam o Aprendizado Para quem se Matricula Melhor Curso de Violão Online do Brasil

Bom, antes de citar os melhores aliados que vão te ajudar a aprender a tocar violão em um curto espaço de tempo. É mais do que necessário você saber que antes de qualquer coisa é preciso se matricular em um bom curso.

Foco Força de Vontade Disciplina Paciência Prática Motivação Ensinar

Pode parecer clichê, mas quem segue essas dicas, consegue otimizar tempo e aprender de forma mais fluida. Como todos nós sabemos, manter o foco e a disciplina são fatores essenciais para quem quer obter sucesso na vida.

Já a força de vontade e a motivação são responsáveis por fazer você querer aprender mais ir além…

Podemos dizer que a paciência é o que faz mais de 32% dos alunos desistirem. Isso acontece pela falta de autoconhecimento.

Hoje com os avanços da tecnologia, as pessoas estão se tornando cada vez mais imediatistas e isso faz com que as pessoas pensem que o aprendizado tem ou deve acontecer da noite para o dia. O fato é que cada um tem o seu tempo.

Ensinar é uma ótima estratégia para você aprender com facilidade, pois você passa a reafirmar para o seu cérebro tudo que você está aprendendo.

Conclusão

Hoje com as facilidades do marketing digital e das mídias sociais o que mais existe na internet são empresas que oferecem cursos com foco na capacitação, mas que no fim acabam frustrando o aluno e não entregando o que prometem.

Isso infelizmente acaba frustrando o aluno, o fazendo acreditar que ele não nasceu para o ofício e isso faz com que muitos desistam de aprender a tocar violão.

O fato é que é possível sim, seguir aprendendo a tocar violão de forma ágil, simples e super intuitiva. O melhor de tudo é que você pode estipular os horários que você vai estudar, sem nenhum tipo de empecilho ou dificuldade.

Ou seja, se você tinha a ideia de que aprender a tocar violão era possível apenas para quem é jovem ou adolescente, saiba que um bom curso online de violão tem potencial para te fazer aprender muito mais do que em qualquer aula presencial.

