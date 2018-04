Operação Paiol: cinco pessoas são presas por suposto tráfico de armas

Cinco pessoas foram presas no Distrito Federal na manhã desta quinta-feira (12) durante a segunda fase da Operação Paiol, que combate o tráfico de armas.

A Polícia Civil expediu, ao todo, 11 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no DF e em três cidades do Goiás. Entre os alvos estão dois militares – do Exército e da Aeronáutica – e um policial militar.

Policiais civis cumprem mandado de prisão em Vicente Pires, no DF, durante Operação Paiol (Foto: TV Globo/Reprodução)

Por volta das 7h30, haviam sido apreendidas 16 armas – entre revólveres, pistolas e espingardas – cerca de mil munições, além de dinheiro falsificado e coletes a prova de balas. A operação é realizada por cerca de 200 policiais civis e conduzida pela 23ª DP, em Ceilândia.

Desde a primeira fase, deflagrada em 7 de março, a operação prendeu 22 pessoas – entre elas, um ex-militar do Exército – e confiscou 23 armas.

Primeira fase

Na primeira fase, foram apreendidas armas, munições, drogas e até dinamites que, segundo as investigações, eram usadas na explosão de caixas eletrônicos.

Na ocasião, a operação desarticulou um esquema criminoso que vendia armamentos para que os compradores praticassem crimes como assassinato, latrocínio, roubo e tráfico em diversas regiões do DF.

Entre os detidos estava um ex-militar do Exército, apontado como comandante do grupo. Ele serviu como soldado em 2011, ano do serviço militar obrigatório. Além disso, segundo a Polícia Civil, ele atuou como policial militar em Goiás, em um contrato temporário até 2015.

Segundo as investigações, o ex-militar vendia as armas após obtê-las de colegas de farda que, afirma a corporação, "ainda fazem parte do quadro militar".

G1