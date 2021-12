O Boticário lança mais de 50 opções de presentes para o Natal com mensagens de otimismo

Bons presentes são acompanhados de significados que os tornam ainda mais marcantes e especiais. Foi pensando nisso que O Boticário formulou os kits e combos de Natal deste ano. Repletos de mensagens de otimismo, as opções presenteáveis trazem a esperança de recomeços e olhares positivos para o futuro. As 50 possibilidades de escolha oferecem variações de combinações de produtos, com produtos clássicos que são sucesso de venda e fazem parte das histórias de muitos consumidores, além dos mais recentes lançamentos da marca.

Os destaques em perfumaria masculina ficam para o kit de Malbec Vert, com fragrância única e loção hidratante para o corpo e o kit de Egeo Original, um clássico da marca que também acompanha hidratante e nécessaire masculina azul. Já em perfumaria feminina, kits de Lily Absolu e Floratta Fleur Suprême, que englobam as fragrâncias e suas versões em loção hidratante, além do kit de Elysée, que vem com a fragrância acompanhada de uma elegante frasqueira para o dia a dia.

As opções vão desde R$39,90 e chegam a R$409,90 e chegam com design exclusivo, colorido com cores alegres e ícones natalinos. Além disso, as frases que compõem a decoração das embalagens também são variadas e transmitem mensagens de otimismo, como “preciosas lembranças”, “amor por inteiro”, “beleza radiante”, “frescor em viver”, “arte de ser feliz”, “abraços eternos”, “felicidade infinita” e muitas outras.

Serviços:

Kit Presente de Natal Egeo Original (3 itens) – R$179,90

Com uma fragrância icônica da marca, esse desodorante colônia masculino traz a combinação de notas confortáveis de Musk, com o contraste das notas frescas e o calor do Âmbar. O resultado é uma fragrância masculina perfeita para qualquer ocasião. O kit acompanha um Shower Gel Corporal, com a mesma fragrância do desodorante colônia, que ele limpa sem ressecar e nécessaire masculino azul, com uma tela preta que o deixa super charmoso.

A fragrância Lily Absolu Eau De Parfum traz o exclusivo Lírio de Grasse cultivado no Jardim do Boticário em Grasse, na França, cidade reconhecida como berço da perfumaria. Ela é acompanhada do Lily Absolu Creme Hidratante Para Mãos Acetinado, que possui formulação de rápida absorção e textura acetinada. Kit Presente de Natal Floratta Fleur Suprême (2 itens) – R$209,90 Floratta Fleur Suprême Eau de Parfum combina a intensidade e o brilho da flor do amor, Ylang Ylang, com a sofisticação da família olfativa Floral Chypre em um resultado olfativo marcante e de longa duração. Uma fragrância romântica para transformar ocasiões especiais em momentos extraordinários. Para complementar o presente, o Creme Intenso Desodorante Hidrante Corporal Floratta Fleur Suprême, possui fragrância intensa, toque acetinado, rápida absorção, efeito desodorante e proporciona conforto instantâneo assim que aplicado. Kit Presente de Natal Malbec Vert (2 itens) – R$199,9 0

Malbec Vert é uma fragrância masculina única, desenvolvida através de um processo de fabricação exclusivo no mundo, com álcool vínico envelhecido em barris de carvalho francês e conta com as uvas congeladas do Ice Wine, fazendo desse desodorante colônia marcante e refrescante ao mesmo tempo. Ela acompanha loção hidratante ideal para manter a hidratação do corpo sem deixar a sensação de pele oleosa. Kit Presente de Natal Elysée (3 itens) – R$329,90 O Elysée Eau de Parfum possui uma fragrância modernizada por notas ambaradas e é perfeita para quem se interessa por fragrâncias marcantes. Por ser um Eau De Parfum, possui maior concentração de óleos essenciais e, matérias-primas de alta qualidade, por isso, tem maior durabilidade na pele. Elysée Creme Desodorante Hidratante para Mãos repara e reduz a aparência de pele ressecada, hidratando até a cutícula, sem danificar ou tirar o brilho do esmalte. A Frasqueira Preciosas Lembranças é o acessório que leva praticidade para a rotina e participar dos seus melhores momentos criando lembranças únicas.

