Novatos a seguir na temporada 2021-22 da NBA

A temporada em curso da NBA conta com jogadores talentosos que poderiam fazer explodir a liga com passes emocionantes e anotações fora de série. São jovens prospectos que vale a pena seguir para conhecer a sua evolução no máximo torneio de basquete dos Estados Unidos.

Os 'Rookies' da competição devem comprovar as suas capacidades no campo e adaptar-se ao ritmo exigido pelo torneio. Cade Cunningham é um dos novatos que gera mais expectativas no concurso mas também há outros debutantes com um rendimento superior ao esperado, o que pode mudar a dinâmica dos jogos e perfilar-los como grandes estrelas no futuro.

A verdade é que com as suas grandes atuações nos jogos de basquetebol continuam a chamar a atenção do público em geral, e se houver uma continuidade nos seus progressos no campo certamente ganharão um lugar de honra na história do campeonato.

Cam Thomas

O novato dos Brooklyn Nets se destacou no início da pré-temporada, joga na posição de base na equipe e fornece eletricidade na quadra com suas habilidades inatas para marcar. Um jogador que desperta interesse e pode contribuir com pontos para a franquia nova-iorquina, e que dará muito que falar nas próximas temporadas NBA por sua acuidade especial.

No passado mês de agosto Cam Thomas foi eleito MVP da NBA Summer League, evento no qual se consolidou como melhor marcador do campeonato, conseguiu fazer 27 pontos por jogo. Trata-se de uma peça jovem com um bom nível e rendimento, capaz de conseguir separação, fazer tiros ao cesto a longa distância e anotá-los.

Jalen Johnson

A aposta mais arriscada do Atlanta Hawks chama-se Jalen Johnson, durante a sua estreia na NBA Summer League conseguiu um duplo-duplo, 20 pontos e 10 rebotes em um encontro com os Boston Celtics. Uma das melhores habilidades do beiral é a possibilidade de jogar em todas as posições e criar jogadas de perigo na partida.

Com apenas 19 anos e 2,06 metros de estatura destaca-se por seu nível técnico, Johnson combina altura com sua capacidade atlética para deslocar-se por ambos os lados da quadra. Tem um bom manejo do drible, velocidade para avançar com a bola e habilidade para abarcar espaços na meia quadra.

Sua virtude mais proeminente é sua capacidade de visualização acima da defesa e genialidade para fazer bons passes a seus companheiros. Graças à sua altura pode fazer ricochetes, roubar bola e estrelar em um jogo. Também pode criar o jogo defensivo com incrível criatividade.

Jalen Green

Jalen Green apresenta ótimas condições físicas para correr de forma bem coordenada com a bola e a grande velocidade. Green é uma pérola em evolução com autoconfiança, e uma grande promessa para os Houston Rockets.

Com os Rockets o novato conseguiu brilhar com seus próprios esforços, isto ficou demonstrado através de uma excelente atuação na quadra: somando triplos, rebotes, assistências, tampões e roubos de bola.

Os Bolton Celtics conheceram a fúria impetuosa do jovem Green, um jogador que impacta por seu instinto anotador, atualmente é um forte candidato para ganhar o prêmio "Rookie do Ano".

Davion Mitchell

Mitchell se mostra como um defensor de alto nível, especialista com uma porcentagem superior a 50% na área de triplo. O jovem talento integra a equipe de Sacramento Kings, franquia com grandes inconvenientes de jogo na temporada passada.

A presença na quadra de um jogador valioso como Mitchell dá uma reviravolta interessante à dinâmica de jogo da equipe californiana. Por um lado, a incorporação de Davion Mitchell surge como uma esperança para alcançar grandes metas em ambos os lados do campo, por outro a possibilidade de ter novos líderes capazes de anular o ímpeto dos rivais, premissa que pode favorecer o marcador presente e futuro de Sacramento.

Cade Cunningham

Cunningham transmite segurança ao possuir a esférica, suas ações e resultados têm demonstrado que tem qualidades para elevar as pontuações a favor dos Detroit Pistons. É um potencial com grandes expectativas no mundo do basquete, no entanto a lesão no tornozelo na pré-temporada reduziu um pouco seu protagonismo em sua estreia oficial.

Como esperado, houve decepções para muitos pelos poucos pontos e discreta atuação nas partidas iniciais como profissional dentro da Pistons. Sabe-se que é difícil retomar o ritmo competitivo da NBA depois de apresentar uma lesão por isso os seus erros nos últimos jogos podem estar justificados.

Outros jogadores que vale a pena seguir são Jalen Suggs, Scottie Barnes e Crhis Duarte.

