Ninguém acerta a Mega-Sena; próximo prêmio é de R$ 350 milhões na Mega da Virada

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio da faixa principal do concurso 2.439 da Mega-Sena. Elas foram sorteadas na noite desse sábado (18), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

São os seguintes os números sorteados: 02 - 08 - 34 - 38 - 47 - 51.

A quina registrou 46 apostas ganhadoras; cada uma pagará R$ 40.082,94. A quadra teve 3.008 apostas vencedoras; cabendo a cada apostador um prêmio de R$ 875,67.

Mega da Virada

O próximo concurso, o de número 2.440, será o da Mega da Virada, no dia 31 de dezembro. O prêmio está estimado em R$ 350 milhões.

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Este ano, o concurso especial promete o maior prêmio da história: cerca de R$ 350 milhões. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio passa a ser dividido entre os acertadores com cinco números, e assim por diante. O valor do prêmio encheu os olhos dos brasileiros, que já estão lotando as casas lotéricas. O operador de caixa de uma lotérica em Brasília, Bruno Leão, acredita que o movimento vai aumentar ainda mais.

Quem quer testar a sorte no último dia do ano e fazer a fezinha especial, o volante específico da Mega Sena da Virada já está disponível nas 13 mil lotéricas espalhadas pelo país. E sempre bom lembrar que também é possível fazer um jogo pela internet. É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no cartão - mas o apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da surpresinha.

E vamos brincar de fazer as contas: caso apenas um apostador acerte os números e aplique todo dinheiro recebido - os R$ 350 milhões na poupança - o rendimento será de R$ 1,5 milhão por mês. E você sabia que as instituições também ganham sem fazer nenhuma aposta? É o chamado repasse social, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com informações Agência Brasil