Nas redes sociais, maioria apoia os protestos dos caminhoneiros

Segundo o Torabit, sistema de monitoramento e gestão digital, a maioria das menções (52,2%) nas redes sociais sobre os atos dos caminhoneiros -que está no 5º dia- são positivas em relação ao movimento. Do restante, 37,8% são neutras e apenas 10% são negativas.

O sistema analisou as redes nos dias 24 e 25 de maio. Do total de material compartilhado nas redes, o sistema calcula que 53,4% apoiam explicitamente os atos; 27,2% são piadas; 8,4% são notícias, 6,5% contam casos do cotidiano. Apenas 4,5% são contrários aos protestos.

Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil



O Rio de Janeiro é o estado em que mais se fala da greve, seguido por São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O levantamento mostra também que as mulheres são as que mais falam sobre o assunto e formam 55,% do público.

As hashtags #GreveDosCaminhoneiros ou #EuApoioaGravedosCaminhoreiros estiveram 406 vezes nos trending topics do Twiiter do Brasil e no mundo. Segundo o Google Trends, os protestos estavam entre os dez assuntos mais comentado do país, nesta sexta (25).

Folhapress