Mulher com câncer se casa em hospital após 23 anos de espera

Há 23 anos, a promotora de vendas Cristiane Moraes, de 41 anos, aguardava o dia em que viveria o sonho de casar-se com o companheiro Marcelo Pasini. Eles tinham muitos planos para esse dia especial, mas algo sempre acontecia e o casamento ficava em segundo plano. Ao ser diagnosticada com câncer no pulmão, Cristiane foi internada. Mesmo assim, seu único desejo era selar a união com o amado. Em menos de uma semana, formou-se uma corrente do bem e o pedido de Cristiane foi atendido. De vestido de noiva, ela se casou, nesta semana, dentro do Hospital Ana Costa, em Santos (SP).

No início do mês de março, Cristiane recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão após fazer alguns exames de rotina. “Na quarta-feira passada, no dia 18, eu cheguei em casa e ela estava mal. Trouxemos ela para o hospital e ela acabou sendo internada”, conta Pasini.

Após a notícia da doença, a família se mobilizou para estar sempre presente no hospital, já que o quadro de saúde dela exige muitos cuidados. Durante uma das visitas, a cunhada dela, Andreia Pasini, conheceu o programa ‘Escritório do Paciente’, que tenta realizar os desejos dos internados. Ela contou a uma das enfermeiras o grande desejo de Cristiane, que foi confirmado pela equipe do projeto.

“Essas pessoas são os agentes de hospitalidade. Eles são treinados e fazem visitas para entrevistar os pacientes. Nesse momento, aplicam um questionário e uma das perguntas é o que importa para você hoje. Fomos surpreendidos por esse pedido dela. O sonho dela era se casar, era isso que importaria para ela hoje”, explica Ronald Maia Filho, gerente médico do hospital Ana Costa.

Cristiane entrou na cerimonia vestida de noiva (Foto: Arquivo Pessoal)

Os funcionários do hospital, a família e os amigos iniciaram uma espécie de corrente do bem na última segunda-feira (23). Em cinco dias, cada um ajudou como conseguiu. Um dos médicos doou o bolo, uma amiga deu os bem-casados. O hospital preparou os salgadinhos e os doces. A prima de Marcelo deu de presente o vestido para a noiva. O pastor Alexandre Melatto, além de aceitar realizar a cerimônia, trouxe os músicos para marcar o dia com belas canções.

Com tudo encaminhado, a última sexta-feira (27) foi o dia escolhido para celebrar a data. Após passar pela avaliação médica, a noiva começou a se preparar para a cerimônia. Ela foi maquiada e fez penteado. O vestido branco simbolizava que aquele seria o dia do casamento, tão aguardado. Ela imaginava que seria uma simples cerimônia dento do quarto. Mas, teve uma grata surpresa.

O tapete vermelho foi preparado e cobriu o chão do Espaço Gourmet do hospital, no 10º andar. Ao chegar no salão, ela avistou o noivo vestido com traje de gala no altar. Entre os convidados, os três filhos. Leonardo, de 23 anos, Letícia, de 19, e Gustavo, de 13. A família, os amigos e todos os funcionários do hospital estavam presentes naquele momento.

A noiva seguiu o roteiro que manda a tradição e entrou no salão ao som da marcha nupcial. Com o buquê nas mãos, ela atravessou o tapete vermelho na cadeira de rodas, sempre ajudada pelo filho Leonardo. Marcelo abriu um sorriso ao ver a amada. Ao chegar no altar, beijou a mulher de sua vida. Em seguida, o pastor iniciou a cerimônia que ainda seria de muitas emoções.

Marcelo e Cristiane se casaram dentro do hospital Ana Costa, em Santos (Foto: Arquivo Pessoal)

Melatto falou sobre a vida do casal. Os filhos preparam uma carta especial para os pais, em declaração ao amor que sentem por eles. Depois, ocorreu um dos momentos mais esperados. O caçula Gustavo levou as alianças. Para selar ainda mais a união, o beijo final do casal e a música final da cerimônia, ‘Para sempre vou te amar’, na versão em inglês.

“Passou um filme na cabeça por tudo que passamos juntos, o que conquistamos, as dificuldades. Foi uma mistura de emoções. Eu não queria que fosse dessa maneira, mas como aconteceu isso, eu estou feliz demais por ver a felicidade dela. É uma mistura de sentimentos. Ela ficou muito emocionada, muito feliz”, relembra Marcelo.

“Ao mesmo tempo que estamos felizes, estamos triste pela situação dela. Foi uma mistura de sentimentos. Para mim, o que me define esse momento é gratidão, o cuidado desse hospital com ela, todos muito amorosos. Todo mundo está tocado com a situação dela”, diz a cunhada Andreia.

Marcelo e Andreia dizem que não tem palavras para agradecer todo o carinho dos funcionários, médicos e diretores do hospital, que tornaram possível esse momento. Segundo eles, muitos nem conheciam Cristiane e se disponibilizaram a ajudá-la a realizar esse sonho.

“Foi uma experiência transformadora. Na Medicina, nem sempre a gente consegue curar, mas cuidar dos outros é sempre. Ficamos honrados por ela ter compartilhado esse sonho com a gente. O hospital tem 54 anos e foi a primeira vez que ocorreu um casamento aqui”, conta Maia.

Cristiane permanece internada e com dificuldades de falar, por isso, não pôde conversar com a equipe do G1. Segundo Maia, o estado de saúde dela é delicado e inspira cuidados. Os médicos avaliam os exames para definir qual será o melhor tratamento para ela.

Marcelo conta que a esposa ficou muito emocionada e feliz após viver um momento tão mágico. Para os médicos, a cerimônia contribuiu para o tratamento, já que dá forças para a paciente continuar enfrentando e lutando contra a doença. “A situação é grave, a família inteira está ciente. Estamos nos apegando a Deus. Se Deus quiser, ela vai sair aqui”, finaliza Marcelo.

