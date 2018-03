Motorista morto com vereadora fazia bico para sustentar família

A mulher do motorista da vereadora Marielle Franco (PSOL), lamentou, na manhã desta quinta-feira (15), a forma brutal com que o marido Anderson Pedro Gomes, de 39 anos, foi assassinado na noite desta quarta (14) no Estácio, na região Central do Rio. Anderson tinha dois filhos. Ele e a vereadora foram mortos por criminosos que dispararam, pelo menos, nove vezes contra o carro em que eles estavam.

“Anderson era uma pessoa muito boa, ele ajudava todo mundo no que ele pudesse. Um pai muito amoroso, um marido maravilhoso. E, como muitos nesse estado atual, fazendo bico pra tentar sustentar a família. Eu sou funcionária pública do estado. A gente tá vivendo um momento horrível. E Deus levou meu marido, não sei com que propósito. Ainda é difícil aceitar”, disse Ágatha Arnaus Reis, mulher de Anderson.

Motorista da vereadora Marielle foi assassinado no carro com ela na noite desta quarta (14) (Foto: Reprodução)



A viúva esteve no Instituto Médico Legal na manhã desta quinta-feira (15) e disse que não sabe como irá explicar a morte do marido para o filho.

“É difícil pensar como vou ficar agora sem ele. Como vou explicar isso para o meu filho? A revolta existe, mas a dor é maior. Estamos imersos nisso que está acontecendo. Estamos nos acostumando. Como dizem, é mais um. São várias pessoas nessa mesma situação no Rio de Janeiro", lamentou Ágatha.

Sobre o fato de trabalhar com a vereadora, a viúva disse que Anderson nunca relatou ter sido ameaçado. "Ele não tinha medo. Nunca relatou nada que desse a entender que estavam sendo ameaçados", disse a viúva.

Crime

Uma das hipóteses do crime, segundo a polícia, é execução, mas nenhuma linha de investigação está descartada. Segundo as primeiras informações da polícia, criminosos em um carro emparelharam ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam. Marielle foi atingida com pelo menos quatro tiros na cabeça. A perícia encontrou nove cápsulas de tiros no local. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Até o momento, a polícia ouviu duas testemunhas: a assessora de Marielle e uma segunda, não identificada.

No momento do crime, a vereadora estava no banco de trás do carro, no lado do carona. Como o veículo tem filme escuro nos vidros, a polícia trabalha com a hipótese de os criminosos terem acompanhado o grupo por algum tempo, tendo conhecimento da posição exata das pessoas. O motorista foi atingido por pelo menos 3 tiros na lateral das costas.

A polícia buscará imagens de câmeras da região para determinar o trajeto do carro e desde onde ele passou a ser seguido. O local exato do crime fica quase em frente a um posto do Detran, que na hora estava fechado. Do outro lado da rua há uma concessionária que também estava fechada.

