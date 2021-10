Moradores procuram comida em caminhão de lixo em Fortaleza, no Ceará; veja vídeo

Cenas chocantes mostram o retrato da fome e da miséria em Fortaleza, no Ceará. Pessoas em situação de vulnerabilidade esperam um caminhão de lixo recolher os resíduos de um supermercado da Zona nobre da Capital para revirar o veículo em busca de embalagens com restos de comidas, frutas, entre outros itens alimentícios.



O registro foi feito pelo motorista de aplicativo André Queiroz, de 39 anos, no dia 28 de setembro. O profissional passava pela Rua Bento Albuquerque, no bairro Cocó, por volta das 9h30, quando avistou a cena e se chocou com o que estava presenciando. (Veja vídeo abaixo:)

O flagrante denuncia a precária realidade social de grande parte da população cearense. No Estado, até junho de 2021, conforme os dados mais atualizados disponíveis pelo Ministério da Cidadania, 5,1 milhões de residentes do Ceará estavam em situação de pobreza e extrema pobreza, inseridos em famílias cuja renda varia de meio salário mínimo por pessoa até 3 salários mínimos de renda mensal total.

O vídeo já ultrapassou mais de 13 milhões de visualizações no aplicativo TikTok.

