Ministro do Turismo, pivô dos laranjas, tem 11% de aprovação

Sergio Moro é o ministro mais popular e mais bem avaliado do governo Bolsonaro, aponta pesquisa do Datafolha.

O ex-juiz federal é conhecido por 93% dos entrevistados. O desempenho no comando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública é considerado ótimo ou bom por 59%.

Segundo o Datafolha, 17% consideram a atuação de Moro regular e 15% a classificam como ruim ou péssima. Não souberam opinar 2%.

O resultado não surpreende, uma vez que Moro é o principal símbolo da Lava Jato no país, ídolo popular saudado em manifestações de rua desde o início da operação, há cinco anos. Assumiu seu posto no governo com status de superministro, quase tão poderoso quanto o próprio presidente, com a missão de combate implacável à corrupção.

O Datafolha consultou a popularidade e a aprovação de 8 dos 22 ministros de Bolsonaro. Além de Moro, apenas outros dois são conhecidos pela maioria da população.

Também com status de superministro do governo, Paulo Guedes, chefe da pasta da Economia, é conhecido por 74% dos brasileiros. A avaliação de sua gestão registra uma empate técnico: ótima ou boa para 30% e regular para 28%. Outros 12% a classificam como ruim ou péssima. Não opinaram 4%.

Em seguida aparece a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Ela é conhecida por 57% e tem sua gestão considerada ótima ou boa por 25%.

A maioria dos entrevistados desconhece os demais nomes citados. Segundo a pesquisa, 44% sabem quem é o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e 21% aprovam (ótimo ou bom) seu desempenho.

Em patamar similar, Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, é conhecido por 46% e aprovado por 18%.

Acumulando crises em sua gestão, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, teve uma das mais baixas aprovações, apenas 13%. É conhecido por 38% da população.

O Ministério da Educação vive sequência de recuos, demissões e rachas em seus grupos internos. Bolsonaro indicou que Vélez deve deixar o cargo até segunda-feira (8).

Ernesto Araújo, ministros das Relações Exteriores, também registrou 13% de aprovação. De acordo com a pesquisa, 35% dos entrevistados sabem quem ele é.

Os piores resultados da pesquisa ficaram para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Conhecido por 30%, é avaliado como ótimo ou bom por 11% da população.

O ministro também passa por momento de desgaste em sua gestão. A Polícia Federal vê elementos de que ele teria participado no esquema de candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais na eleição de 2018, quando era presidente do partido no estado.

A pesquisa ouviu 2.086 pessoas em 130 cidades do país, nos dias 2 e 3 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Folhapress