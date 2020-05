Ministreo Nelson Teich lamenta as mais de 10 mil mortes por Covid no Brasil

O ministro da saúde, Nelson Teich, lamentou pelas redes sociais as 10 mil mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil. “Hoje é um dia marcado por sentimentos muito distintos: o sentimento especial de dia das mães e o sentimento que reflete o sofrimento e a tristeza das mais de 10 mil mortes causadas pela Covid-19”, afirmou o ministro em um vídeo. A publicação foi feita ontem (10).

Foi no sábado que o Brasil atingiu a marca dos 1.627 mortos por coronavírus. No total, o país já possui 155.939 casos da doença.



Nelson Teich, ministro da Saúde, lamentou as mortes por Covid-19 em um post nas redes sociais - Foto: Agência Brasil

“Aqui vai a minha solidariedade, o meu carinho, àquelas mães que perderam seus filhos ou filhas, mães que estão com seus filhos na linha de frente, que têm angústia, com medo do que pode acontecer com eles; aos filhos que perderam suas mães, porque algumas mães certamente foram perdidas neste caminho”, afirmou o ministro.

Em contrapartida, o presidente Jair Bolsonaro permaneceu em completo silêncio sobre a marca dos mais de 10 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Durante a tarde do último sábado, Bolsonaro foi visto andando de jet-ski no Lago Paranoá, em Brasília. Por meio das redes sociais, ele criticou ainda o bloqueio total decretado pelo Governo do Maranhão.

Diferentemente do presidente, o deputado Rodrigo Maia (DEM) e o senador David Alcolumbre (DEM) decretaram luto oficial de três dias em homenagem às 10 mil vidas perdidas para o coronavírus.

FolhapressPortal O Dia