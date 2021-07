Mesmo vacinada, Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, da TV Globo, testou positivo para o novo coronavírus na manhã desta segunda-feira (05). Ana foi submetida ao teste nas primeiras horas de hoje, que confirmou a doença.

Na emissora do plim plim, os profissionais fazem testes duas vezes por semana.





Ana Maria tomou duas doses da vacina contra a Covid-19

Ana Maria já tomou as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. Ela está sentindo sintomas leves e se queixou de uma dor na região da garganta. A apresentadora está no hospital, para realizar exames. Em entrada ao vivo no programa Mais Você, Ana Maria Braga explicou os sintomas. A apresentadora vinha sentindo mal estar e dor de garganta. Na manhã desta segunda-feira (05/07) a apresentadora perdeu o olfato e o paladar, e esses sintomas ascenderam o alerta para a Covid-19.

"Achei que era somente uma gripe. Estou sentindo sintomas desde a última quinta-feira (01/07). Na Globo, fazemos testes duas vezes por semana, que confirmou a doença hoje", disse.

Fabrício Battaglini é quem está comandando da atração.



