Mega-Sena: aposta feita pela internet ganha mais de R$ 7 milhões

A Mega-Sena sorteou, na noite do último sábado (19), o prêmio R$ 7.098.061,76 milhões para uma única aposta, feita eletronicamente pela internet. O apostador acertou as seis dezenas do concurso, com os números: 06 – 09 – 19 – 38 – 53 – 55.



(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)



Outros 52 apostadores acertaram cinco dezenas e receberão R$ 41.816,2859, cada. Mais 4.044 apostas acertaram quatro dezenas e vão levar um prêmio de R$ 768,13.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quarta-feira (23). O prêmio previsto para o concurso 2383 é de R$ 2,5 milhões. O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal da Caixa no YouTube.

Com informações da Agência Brasil

