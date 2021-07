Médicos decidirão sobre alta de Jair Bolsonaro nos próximos dias

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, mas hoje (17) começou a se alimentar em uma dieta cremosa e sua equipe médica decidirá sobre a alta nos próximos dias. É o que diz o boletim divulgado no começo desta tarde pelo hospital. De acordo com o documento, Bolsonaro segue evoluindo satisfatoriamente em seu quadro clínico e laboratorial.



Hoje, o presidente postou um vídeo nas redes sociais no qual caminha pelos corredores do hospital e, na postagem, destacou que seu quadro está em evolução. “Seguimos progredindo”, disse. No fim da manhã, Bolsonaro participou da live de inauguração de uma agência da Caixa em Missão Velha, no Ceará, e falou sobre o trabalho que está sendo feito para pagar o auxílio emergencial.



Foto: Reprodução/Facebook

“Não é fácil bolar um programa para pagar R$ 68 milhões de brasileiros em poucos dias”, disse, lembrando que, só no ano passado, o governo pagou em auxílio o equivalente a cerca de dez anos de Bolsa Família.

Na live, o presidente comentou ainda sobre seu estado de saúde. Disse que a obstrução intestinal que teve é devido a uma aderência no órgão ocasionada pela facada que levou em um atentado em 2018. Comentou também que a cirurgia foi descartada. “Graças a Deus não foi preciso. Estou louco para voltar a trabalhar, rever os amigos, voltar para o seio da família e realmente botar o Brasil para andar”, finalizou.

Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star desde a última quarta-feira (14), depois de ser transferido do Hospital das Forças Armadas, em Brasília. O presidente estava com um quadro de obstrução intestinal.

