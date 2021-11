Marília Mendonça morre em acidente de avião em Minas Gerais

A cantora Marília Mendonça morreu em uma queda de avião da tarde desta sexta-feira (05) em uma região serrana na zona rural do município de Caratinga, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros confirmou que o segundo corpo retirado da aeronave é da cantora de 26 anos. Outros quatro ocupantes também morreram no acidente.

A assessoria da cantora chegou a informar que ela tinha sido resgatada com vida e estava bem. Contudo, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que não houve sobreviventes. O Corpo de Bombeiros do Estado também confirmou através de comunicado que a cantora está entre os mortos.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", informa a nota.

O avião, um bimotor utilizado como táxi aéreo, partiu de Goiânia com destino a cidade de Caratinga/MG, onde Marília Mendonça faria um show na noite desta sexta-feira. Nas redes sociais, a cantora postou imagens no momento do embarque. Ela publicou também vídeos dentro da aeronave. “Fim de semana de show em Minas Gerais”, publicou.

Quem são as outras vítimas?

As outras vítimas foram o seu produtor, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e copiloto – que não tiveram seus nomes revelados.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.", informou em nota a assessoria da cantora à imprensa.









