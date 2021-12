Maioria dos motoristas por aplicativo possuem ensino superior, aponta pesquisa

Divulgada na última semana, pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da plataforma de transporte por aplicativo Uber, apontou que 51% que prestam serviço como motoristas para a empresa possuem ensino superior. Entre os entregadores o número, conforme o levantamento, cai para 38%. A pesquisa ouviu 583 motoristas e 848 entregadores nas cinco regiões do Brasil. Dentre o perfil dos entrevistados, 92% dos trabalhadores são homens, e 63% têm filhos.

Em um ano difícil para o bolso dos trabalhadores brasileiros, com destaque para o aumento de cesta básica, da gasolina e demais meios de transporte, ter renda suficiente para arcar com os gastos mensais tornou-se desafiador. Por conta disso, 66% dos motoristas e entregadores entrevistados pela pesquisa também alegaram oferecer serviço de transporte para repor a renda perdida durante a pandemia.

Outros motivos para prestar serviço por aplicativo apontados pelos profissionais foram ter horário flexível foi citado por 71% dos entrevistados, enquanto a possibilidade de ser seu próprio chefe foi lembrada por 60%. Esse fator, considerado importante para os trabalhadores, diz respeito à liberdade de poder trabalhar meio período por questões familiares, educacionais ou de saúde.

Aumento na renda

O Instituto Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, também divulgou uma pesquisa feita com mais de 8.500 egressos e alunos de graduaçãodo país, concluindo que o número de pessoas que recebem acima de R$5 mil teve um crescimento de 135% após a conclusão da faculdade.

O levantamento aponta que houve alguma melhoria na vida pessoal ou profissional do entrevistado após o diploma para 82,2% dos graduados. Entre as melhorias citadas pelos egressos de instituições privadas estão o salário (24,9%), o ingresso em uma pós-graduação (19,9%) e a conquista do primeiro emprego ou um novo emprego dentro da sua área de formação (33%).

A pesquisa informa, ainda, que para 78,8% dos egressos em instituições privadas e 77,8% em públicas, a graduação foi importante para ingressar no mercado de trabalho.

Agência Educa Mais Brasil