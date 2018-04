Lula não se apresentará, diz presidente de sindicato

Anfitrião de Lula, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o Wagnão, enviou uma mensagem a sindicalistas afirmando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se apresentará à Justiça, como determinou o juiz Sergio Moro. No aviso, Wagnão revelou a intenção de impedir o acesso da polícia à sede do sindicato.

Foto: Reprodução/Agência Brasil



Líder do PT no Senado, Lindbergh Farias defende que Lula não se apresente. Segundo ele, a presença de militantes às portas do sindicato pesará para que o ex-presidente resista. "Se querem prender Lula, que executem o mandado de prisão. Vai ser que nem na ditadura, quando o Exército entrou aqui. Uma vergonha internacional", diz Lindbergh.

Coordenador do MST, João Paulo Rodrigues diz que o movimento fechará 85 rodovias nesta sexta-feira (6). Os sem-teto chegarão em 20 ônibus a São Bernardo do Campo.

Folhapress