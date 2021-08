Lula e namorada passam dia em praia no Ceará e moradores são impedidos de entrar no local

Durante o percurso de doze dias que o ex-presidente Lula fez pelo Nordeste, foi recebido pelos governadores de cada Estado. No Ceará, o político pernoitou na casa da família do governador Camilo Santana, na praia de Picos, a 200 km de Fortaleza. No local, Lula e sua namorada, Janja, ficaram sob a proteção de três viaturas e 20 policiais do Ceará, que cercaram 500 metros da faixa de praia e proibiram o trânsito de moradores e de turistas.

As testemunhas que estavam próximas ao local confirmaram a informação à imprensa. De acordo com uma funcionária da Delegacia de Icapuí, Camilo Santana enviou viaturas e policiais de Fortaleza. Além disso, a servidora afirma ainda que os policiais locais não foram convocados para a ação na praia.

Uma outra testemunha conta que os policiais fecharam a faixa de areia com as viaturas e cones enfileirados e os moradores foram impedidos de circular pela praia. A polícia informou que o bloqueio era “por questões de segurança”.



Entretanto, a assessoria do governador Camilo Santana destaca que a informação sobre a praia ter sido fechada para moradores e turistas não procede e que nas praias do Ceará, existe uma fiscalização para evitar o tráfego de veículos em faixas de areia, como forma de preservar a integridade dos banhistas.



