Militantes bloqueiam saídas para impedir que Lula se entregue à PF

Atualizada às 16:43

Carros da Polícia Federal se movimentam no Aeroporto de Congonhas em São Paulo, onde está estacionado o avião da Força Aérea Brasileira, esperando para transportar Lula até Curitiba. No Sindicado dos Metalúrgicos, em São Bernardo (SP), militantes cercam as saídas para tentar impedir que o ex-presidente se entregue a Polícia Federal.



Na tarde deste sábado (07), o Partido dos Trabalhadores publicou em sua conta oficial no youtube um vídeo "de despedida" enaltecendo Lula. Com o título #JamisAprisionarãoNossosSonhos, o vídeo faz referência a trajetória do petista.

Cresce a movimentação em torno do portão pelo qual o ex-presidente Lula deve deixar o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo (SP), para se entregar à Polícia Federal. Manifestantes gritam palavras em apoio ao ex-presidente. A expectativa é que o petista deixe o prédio por volta das 16h30. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) prepara, inclusive, um cordão humano para passagem do carro que vai levar Lula. Vários carros já deixaram o sindicato, incluindo um que, segundo relatos, levava o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.



Informações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde o ex-presidente Lula almoça com a família, indicam que ele deverá deixar o local agora pela tarde para se entregar à Polícia Federal e ser preso. Ainda não se sabe ao certo qual será o destino de Lula. Mas é provável que ele siga para o aeroporto de Congonhas, onde já há um avião da FAB esperando para transportá-lo a Curitiba.





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã deste sábado (07). Foto: Reprodução/Jardiel Carvalho/Folhapress

Condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é, desde a última quinta-feira (5), alvo de uma ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro. O petista tinha até as 17h desta sexta-feira (6) para se apresentar à Polícia Federal.

O prazo foi ignorado pelo ex-presidente, que está desde a noite de quinta-feira no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). A expectativa é de que o ex-presidente se entregue ainda neste sábado (07).

* Com informações da Exame e G1

Da redação