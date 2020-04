Kim Jong-un está vivo e bem, diz porta-voz da Coreia do Sul

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está "vivo e bem", segundo afirmou um conselheiro de política externa do presidente sul-coreano ao canal americano Fox News neste domingo (26).

"A posição de nosso governo é firme", disse Chung-in Moon, conselheiro de política externa do presidente da vizinha Coreia do Sul, Moon Jae-in. "Kim está vivo e bem. Ele tem estado na área de Wonsan desde 13 de abril. Nenhum movimento suspeito foi detectado até agora."

Rumores sobre a saúde e mesmo a possível morte do líder norte-coreano têm circulado na última semana, com base em sua ausência a eventos públicos importantes do país, como o aniversário de seu avô, Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, no último dia 15.



Kim Jong-un está vivo e bem, diz conselheiro da Coreia do Sul. Foto: Agência Brasil



Como o país é um dos mais fechados do mundo, há pouca certeza sobre os motivos do sumiço de Kim, mas não há tampouco qualquer confirmação de que ele tenha morrido, como se especula, por uma cirurgia malfeita no coração.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também tratou como falsos os rumores sobre a morte de Kim.

A última aparição do líder norte-coreano na mídia estatal foi em 11 de abril, há mais de duas semanas.

folhapress