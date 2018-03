Katy Perry homenageia Marielle Franco durante show no Rio

A cantora Katy Perry homenageou a vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros junto com o motorista Anderson Gomes na semana passada, durante show na Praça da Apoteose, na noite deste domingo (18) no Centro do Rio.

Uma foto de Marielle foi projetada em um telão e a artista americana recebeu a irmã e a filha da vereadora no palco. Após abraçá-las, Katy ficou entre as duas e pediu um momento de silêncio para homenagear a parlamentar, como mostrou o Fantástico.

(Foto: Reprodução/TV Globo)



A apresentação no Rio foi a última da californiana no Brasil com a turnê 'Witness tour'. Ela já havia subido ao palco em Porto Alegre e em São Paulo.

G1