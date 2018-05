Intenso tiroteio na região central do Rio assusta moradores

Um intenso tiroteio no Morro do São Carlos, na Região Central do Rio, assustou os moradores da região na noite desta segunda-feira (7). Muitas pessoas relataram nas redes sociais sobre o forte barulho de granadas e tiros. Alguns moradores informaram que estavam deitados no chão ou em cômodos mais escondidos da residência.

Segundo a Polícia Militar, bandidos do Morro do Fallet tentaram invadir o Morro da Coroa, reduto de uma quadrilha rival que comanda o tráfico de drogas.

De acordo com o 4º BPM (São Cristóvão), a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e o Batalhão de Choque estão no comando para tentar controlar a tentativa de invasão e o intenso tiroteio no São Carlos.

Policiais realizaram um cerco na parte externa da comunidade, que está sendo atacada por rivais dos morros do Fallet, Fogueteiro, Escondidinho e Prazeres, todos do complexo de Santa Teresa. Ainda não há informações sobre feridos, presos ou apreensões.

Segundo o Centro de Operações da prefeitura, o tiroteio não afetou o funcionamento do túnel Santa Bárbara, que funciona normalmente.

Foto da vista do Morro do São Carlos na hora do tiroteio (Foto: Reprodução/Twitter)



G1