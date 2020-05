Instagram apaga publicação de Bolsonaro por considerar conteúdo fake news

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve uma publicação sua sobre o coronavírus ocultada pelo Instagram após a plataforma classifica-la como fake News. O stories postado por ele dizia que o Estado do Ceará teve menos mortes por doenças respiratórias este ano do que no ano passado. “Algo muito estranho no ar”, disse Bolsonaro no post.

O fato do post ter sido ocultado não o torna impossível de ser visto. No entanto ao acessar a publicação do presidente, o usuário é alertado de que o conteúdo se trata de uma fake news. Checagem feita pela Agência Lupa mostra que os dados divulgados por Bolsonaro, além de estarem desatualizados, incluem erroneamente mortes por outras causas que não têm relação com problemas respiratórios.

A postagem compartilhada por Bolsonaro tem a assinatura do deputado estadual André Fernandes (sem partido) e diz que os dados teriam sido extraídos do Portal da Transparência do Registro Civil. Segundo a Agência Lupa, os dados do Portal indicavam 2.808 óbitos por doenças respiratórias no Ceará no período de 16 de março a 10 de abril de 2019, contra 3.217 no mesmo intervalo de 2010. Ou seja, houve na realidade um aumento de pelo menos 409 casos, o que significa um acréscimo de 14,5%.



O presidente teve mais uma postagem com fake nwes apagada das redes sociais pelas plataformas digitais - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Esta não foi a primeira vez que Jair Bolsonaro teve suas publicações apagadas por plataformas de redes sociais. No final de março, o Facebook e o Twitter também deletaram outro post do presidente por entender que ele criava “desinformação” que pode causar “danos reais às pessoas”. A postagem em questão era um vídeo do passeio que o presidente fez no Distrito Federal, criando aglomerações e contrariando o que dizem a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde.

Além do Facebook, o vídeo também foi deletado do Instagram, já que ambos pertencem ao mesmo grupo. “Removemos conteúdo no Facebook e Instagram que viole nossos Padrões da Comunidade, que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas”, disse a empresa à época.

Jair Bolsonaro não foi o único líder que teve postagens apagadas pelas plataformas digitais por conta de informações falsas e inconsistentes. Na Venezuela, Nicolás Maduro também teve uma publicação deletada por indicar uma receita caseira de uma bebida que seria útil para curar a Covid-19.

O Twitter apagou a postagem e depois informou em bota que “anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir Covid-19”.

