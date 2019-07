Inicia nesta segunda a pré-seleção de candidatos para lista de espera do Fies

Começa nesta segunda-feira, 15, a pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Participam da lista os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada única do processo seletivo referente ao segundo semestre de 2019.

Quem consta na lista de espera deve acompanhar o resultado por meio do site do programa para saber se foi pré-selecionado para conseguir o benefício. O prazo se estende até as 23h59 (horário de Brasília) de 23 de agosto.

Com financiamento a juros zero, o Fies é voltado para estudantes com renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

Para concorrer ao financiamento, o candidato precisa ter feito qualquer uma das últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas questões e não ter zerado a redação.