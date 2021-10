ICMS do combustível: Congelamento por 90 dias é aprovado pelo Confaz

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou por unanimidade em reunião extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira (29) o congelamento do valor do ICMS cobrado pelos estados sobre os combustíveis.

De acordo com a decisão do colegiado, os valores ficam congelados por 90 dias, começando a partir de 1º de novembro e indo até 31 de janeiro de 2022. O Confaz justificou a medida ao explicar que o objetivo é colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O governador Wellington Dias, presidente do Consórcio Nordeste e coordenador do Fórum Nacional dos Governadores, já havia anunciado que os governadores haviam feito a propostas ao conselho. Porém, Dias pontuou que essa é uma ação emergencial diante dos constantes reajustes no valor dos combustíveis. Para ele, a solução ideial é a criação do Fundo de Equalização.

“Seguimos na Defesa de solução definitiva, com capitalização do Fundo de Equalização dos Combustíveis, por isto a presença da Petrobras nas negociações é fundamental e o ministro Paulo Guedes já anunciou que tem grupo de estudo, e entendimento para Reforma Tributária”, disse Wellington.

Gasolina x Etanol

Diante do aumento do preço da gasolina, o Portal O Dia realizou um levantamento que aponta que é mais vantajoso para o teresinense abastecer com gasolina em vez de álcool. A justificativa é de que apesar de mais barato, o etanol não proporciona a mesma autonomia no veículo. Só é lucrativo abastecer com álcool quando o valor desse for 70% mais baixo do preço da gasolina.

