Homem morre e filhote de cachorro é atingido por tiro de fuzil no Rio

Um homem morreu e um filhote de cachorro foi atingido por um tiro de fuzil na Favela do Caju, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sábado. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já Beethoven, de apenas 4 meses, foi levado pelos donos para a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa), no Jacarezinho, também na Zona Norte. De acordo com o veterinário Luiz Eduardo Castro, o cachorro foi atingido na pata dianteira direita. O filhote será operado neste sábado.





A assessoria de imprensa das Unidade de Polícia Pacificadora (UPPs) informou que policiais da UPP Caju foram recebidos a tiros por criminosos durante patrulhamento na localidade conhecida como Tiradentes, por volta das 7h30m deste sábado. Houve confronto, e um homem, apontado pelo setor de inteligência da UPP como um dos gerentes do tráfico local, foi ferido e levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre .40, um radiotransmissor, drogas e um caderno de anotações. O caso seguiu para ser registrado na Divisão de Homicídios.

Extra