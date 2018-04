Henrique Meirelles se filia ao MDB sem certeza de disputar

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, filiou-se ao MDB nesta terça (3) ainda sem a certeza de que será o candidato do partido ao Planalto, mas fez questão de tentar se manter no jogo. O projeto eleitoral do ministro está sendo asfixiado pelo desejo do presidente Michel Temer de concorrer à reeleição.

Questionado diversas vezes por jornalistas sobre se seria o vice de Temer, Meirelles fez questão de dizer que tem projeto de candidatura a presidente e que ainda haverá discussão sobre a "melhor composição da chapa". Ele deixa a chefia da equipe econômica nesta sexta (6).



Foto: José Cruz/Agência Brasil



As imagens e o jingle que estampavam o evento de filiação na sede do partido, porém, traziam Temer em primeiro plano na foto e na música: "M de Michel, M de Meirelles , M de MDB".

Ele ressaltou as melhoras nos índices econômicos, mas não citou a reforma da Previdência -que naufragou por falta de apoio do governo no Congresso– ou a reforma trabalhista, que deve caducar também por falta de respaldo parlamentar.

Temer, em seu discurso, também fez acenos a Meirelles e disse que o ministro está habilitado a ocupar qualquer cargo do país.

Folhapress